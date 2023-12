Entrevero na Câmara de Diadema

Um dos vereadores mais controversos de Diadema, Reinaldo Meira (SD) protagonizou mais um episódio polêmico na última sessão da Câmara. Ele discursava na tribuna com críticas ao governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), quando não escondeu o descontentamento com o fato de os demais colegas terem se retirado do plenário para reunião na antessala da Casa. No microfone, atacou duramente os parlamentares e disse que “por isso, que desejo a renovação total da Câmara” – sem se dar conta que o desejo envolveria seu próximo mandato. Passados alguns minutos, o presidente da Casa, Orlando Vitoriano (PT), deu início à votação dos projetos da ordem do dia quando Meira se dirigiu ao vereador Dequinha Potência (PSD) e deu um tapa na cadeira do pessedista. Dequinha não gostou e ameaçou revidar. Meira armou o punho na sequência. O clima esquentou e a dupla foi separada por vereadores. Vitoriano suspendeu os trabalhos por 15 minutos alegando que “houve tentativa de agressão”.

Panos quentes

Apesar do clima quente, logo depois da sessão, os próprios vereadores adotaram a postura de acalmar os ânimos. Ninguém repercutiu a briga entre Reinaldo Meira (SD) e Dequinha Potência (PSD) e não houve citação de acionar o conselho de ética legislativo para apurar a situação. A gravação da sessão não mostra o momento do entrevero entre os parlamentares, porque a tela mostrava o painel de votação na hora em que Meira se dirigiu a Dequinha. Mas o circuito interno de segurança registrou todo o episódio.

Jantar

No sábado, jantaram juntos o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e os vereadores Julinho Fuzari (PSC), Glauco Braido (PSD) e Paulo Chuchu (PRTB). O parlamentar federal, que é pré-candidato a prefeito de São Bernardo, colocou em suas redes sociais frase nem tão enigmática para quem acompanha os passos políticos dele: “Vem novidade aí para o ano que vem”.

Frase de efeito

Pré-candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, Eduardo Leite deve explorar muito a declaração feita pelo ministro de Micro e Pequenas Empresas, Márcio França (PSB), ao Diário sobre sua candidatura: França disse que Eduardo Leite é prioridade nacional da legenda, com expectativa inferior somente à da pré-candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB), em São Paulo.

Filiação

Por falar na pré-campanha de Tabata, o PSB vive a expectativa de filiar hoje o apresentador José Luiz Datena. Há algumas semanas, Datena se reuniu com Márcio França e com Tabata Amaral para avançar os diálogos sobre a participação do jornalista no pleito. Há até nome para a eventual chapa: TabaTena.

Estagiários

Na Câmara de Santo André, a direção da Casa informou aos gabinetes que vai encerrar o contrato de estágio. A alegação do corpo jurídico é a de que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) tem apontado estagiários como servidores adicionais e que, portanto, seria preciso regulamentar a situação, já que há recomendação para redução do número de funcionários comissionados. Eram 25 estagiários à disposição do Legislativo. A Câmara deverá trabalhar, a partir do próximo exercício, com jovem aprendiz.

Pesquisa em Santos

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nova rodada de levantamento eleitoral para Santos, no Litoral. No cenário 1, a deputada federal Rosana Valle (PL) lidera, com 35,7%, à frente do atual prefeito santista, Rogério Santos (PSDB), com 24,4%. No cenário 2, o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) está no topo, com 40,2%. Rosana é a vice-líder, com 27,8%.