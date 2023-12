Diniz destaca 'teimosia e forte marcação' como destaques do Fluminense para chegar à final

O técnico Fernando Diniz destacou a 'teimosia e a forte marcação' apresentadas pelo Fluminense na vitória, por 2 a 0, nesta segunda-feira, sobre o Al-Ahly, na semifinal do Mundial de Clubes, em Jeddah, na Arábia Saudita.

"O time este nervoso no começo por causa da estreia. Sentimos o campo muito baixo, deixou a gente ficou inseguro para tocar a bola, cedemos contra-ataques para o forte time deles, que é rápido e muito bem treinado. Voltamos melhor depois do intervalo, com mais controle do jogo e chegamos com mais facilidade no ataque. A partida mudou depois do gol na jogada do Marcelo. Tivemos mais espaço", disse Diniz, em entrevista coletiva.

"Hoje o nosso time marcou muito bem. Em todas as linhas. A nossa história é de superação. Teve de superar uma expulsão contra o Argentinos Juniors, uma expulsão contra o Inter, teve de virar o jogo em Porto Alegre... Resistir, perseverar, não desistir... Esse time é teimoso", afirmou o treinador tricolor, orgulhoso de seus comandados.

Diniz falou mais uma vez da importância de saber mesclar a juventude com a experiência. Para isso, falou do atacante John Kennedy, autor do segundo gol. "Ele tem potencial para ser brilhante. Jogador para decidir Libertadores, Copa do Mundo, jogar na seleção... É um cara predestinado, tem atração pelo gol. Hoje ele é mais profissional, muito treinado, jogador muito especial. Trabalhamos muito para que ele possa crescer humanamente para tomar conta do potencial que possui."

Ao mesmo tempo, o treinador ressaltou o trabalho dos mais velhos. "Experiência faz diferença, o pênalti que o Marcelo sofreu mudou o jogo. Felipe Mello muito sólido, senhor da situação. Eles tiveram três chances para marcar, mas o Fabio fez boas defesas."