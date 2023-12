Mulher que aparece em vídeo do sequestro com Marcelinho Carioca tem foto de 2022 com o ex-atleta

Mais um novo desdobramento do caso de sequestro de Marcelinho Carioca está sendo investigado pela Divisão Antissequestro. O vídeo em que o ex-atleta aparece afirmando ter saído com uma mulher que só depois descobriu ser casada trouxe novas informações para os policiais.

Isso porque a mulher que aparece nas imagens, junto com Marcelinho, afirmando que eles foram sequestrados pelo seu marido, tem uma foto com o ex jogador, com a data de dezembro de 2022.

Segundo informações do Metrópoles, os órgãos responsáveis estão investigando a veracidade das imagens e se existe envolvimento da mulher no crime contra Marcelinho. Vale lembrar que o famoso já foi liberado do cativeiro em Itaquaquecetuba, em São Paulo.