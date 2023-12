Bárbara Evans nega suposta briga com a mãe: Realmente criam coisas onde não tem

Negou! Bárbara Evans aproveitou um tempinho na sua agenda para abrir a famosa caixinha de perguntas e interagir com os seus milhares de seguidores.

Uma das perguntas que chamou atenção da influenciadora foi envolvendo a sua mãe, Monique Evans. Um internauta quis saber como ela aprendeu a lidar com as notícias de que não se dá bem com a ex-modelo.

Sincera, Bárbara negou qualquer tipo de briga entre as duas:

É simples. Eu e ela sabemos que essa briga não existe. Então seguimos normal, mas é tão chato. Eles realmente criam coisas onde não tem, respondeu.

Recentemente Monique revelou o que escutou de Bárbara após assumir sua bissexualidade.