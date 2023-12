Max Atacadista tem 120 vagas de emprego para São Bernardo, Capital e Guarulhos

O Grupo Muffato, sexta maior rede de varejo alimentar do País, está contratando para o Max Atacadista. O objetivo é fechar o quadro de colaboradores para as unidades em São Bernardo, na Lapa (na Capital) e também em Guarulhos. De acordo com o contratante, basta ter mais de 18 anos para se candidatar, pois a maioria das vagas não exige experiência.

As oportunidades são para:

Recepcionista;

Agente de prevenção;

Repositor (a)

Operador (a) de caixa

Orientador (a) de caixa

Balconista

Açougueiro (a) e aux. de açougue

Padeiro (a) e aux. de padaria

Vendedor (a)

Zelador (a)

Televendas

Operador (a) de empilhadeira

Auxiliar de estacionamento

Em São Bernardo os candidatos podem procurar o Max Atacadista na Rua Frei Damião, 255, próximo à marginal direita Anchieta. Na cidade de São Paulo, o endereço é a Rua Cenno Sbrighi, nº700, Água Branca. Já em Guarulhos, a unidade fica na Rua Carlos Leal Evans, 252.

Vale destacar que o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 14h às 17h. É preciso levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital) para fazer o cadastramento.

Ao Diário, o Grupo Muffato esclarece que fornecerá treinamentos técnicos, operacionais e de atendimento a todos. Segundo à equipe, é desejável que os interessados gostem de trabalhar em equipe, de atender pessoas e estejam dispostos a aprender a rotina do varejo. Há vagas para PCD, estrangeiros com situação regularizada e 60+.