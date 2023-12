Larissa Manoela e André Luiz Frambach abrem álbum de fotos do casamento!

Vamos combinar que todo mundo já quis viver aquele amor que te deixa com borboletas na barriga, não é mesmo? Este é o caso de Larissa Manoela e André Luiz Frambach, que estão sempre atualizando as redes sociais com momentos para lá de fofos.

Nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023, os artistas compartilharam as fotos do casamento discreto que tiveram. Na legenda eles abriram o coração e revelaram que a festa rolou no último domingo, dia 17:

Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser. 17/12/2023

Fofos como sempre, Larissa e André mostram fotos deles sozinhos, em casal e até mesmo se emocionando durante os votos na cerimônia. Até a clássica mostrando as alianças Lari e Frambach recriaram.