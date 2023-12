Mel Maia, Maísa Silva, Juliana Paes... Famosos celebram casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Foi em segredo e foi lindo! Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocaram as alianças no último domingo, dia 17, e pegaram todos de surpresa ao publicarem as fotos da cerimônia intimista.

Claro que a notícia do casamento pegou diversos famosos de surpresa, assim como os fãs. Através dos comentários da publicação, Mel Maia, Maísa Silva, Juliana Paes e outros artistas parabenizaram o casal.

Que coisa mais linda Deus abençoe muito muito muito, hoje e sempre, comentou Maísa Silva.

Toda felicidade do mundo!!!!, desejou Juliana Paes.

Deus abençoe muito a união de vocês, disse Camilla Camargo.

Maravilhosa!!!!!!!!!! Lindos demais! Que Deus abençoe e proteja essa união, escreveu Romana Novais, esposa de Alok.

Que lindos!! Toda felicidade do mundo para vocês!!!, celebrou a apresentadora Ana Hickmann.

Oooooown que amoooooor!!!!!!! Feliz por vocês! Que Deus abençoe imensamente essa união!, escreveu Thaís Fersoza.