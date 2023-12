Zé Neto atualiza fãs sobre seu estado de saúde: - As costelas já começaram a calcificar

Após mais de dez dias de sofrer um acidente de carro, Zé Neto atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. Na batida, ele quebrou três costelas e ficou internado por algum tempo, mas recebeu alta dia 11 de dezembro.

Através de seus Stories, Zé contou aos seguidores que está se recuperando bem e que esta segunda-feira, dia 18, foi retorno ao médico. Por isso passou por mais uma bateria de exames para acompanhamento.

- Passando aqui para dizer que acabei de sair do médico, fiz o meu retorno, fiz outra tomografia. Graças a Deus, as costelas já começaram a calcificar. Está com a fratura, está com trauma ainda da lesão. O pulmão ainda está contundido. Preciso dizer que estou meio ofegante, ainda meio ruim pra falar, mas... Graças a Deus, dos males os menores.

A dupla de Cristiano contou que está com saudades de se apresentar:

- Até dia 28, eu já vou estar a zero bala para voltar a todos os palcos do Brasil. Não vejo a hora, estou morrendo de vontade, gente. Vocês não estão entendo as saudades que estou de cantar para vocês. Passando aqui para tranquilizar e agradecer todas as orações e todos os momentos de carinho.