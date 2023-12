Marcelo Lomba comemora 37 anos e 'ganha de presente' mais um ano de contrato com o Palmeiras

O Palmeiras busca reforços no mercado, mas uma posição parece unanimidade no clube: a de goleiro. Com o titular Weverton sempre se destacando, o clube resolveu mostrar que também está plenamente satisfeito com o reserva Marcelo Lomba e anunciou a renovação por mais um ano no dia do aniversário de 37 anos.

Lomba é um reserva de luxo no Palmeiras e que sempre dá conta do recado quando o titular está ausente. No clube desde 2022, o goleiro reserva atuou em 16 oportunidades com a camisa alviverde na atual temporada, sofrendo 11 gols, mas passando ileso em oito oportunidades.

"Hoje é dia 18 de dezembro, meu aniversário, e estou passando aqui para anunciar que no ano que vem estaremos juntos mais uma vez. Espero que o ano seja tão bom quanto os últimos, vitorioso, com muitos títulos", comemorou o goleiro, reserva de Weverton. "Prometo muita dedicação, estou muito feliz com esse momento. Também desejo um feliz Natal e um ótimo final de ano a todos", disse.

Além de faturar os dois títulos brasileiros disputados pelo clube, o camisa 42 é o atleta do atual elenco com mais troféus estaduais: oito (Paulista de 2022 e 2023 pelo Palmeiras, quatro Estaduais do Rio de Janeiro e dois Baianos). Ele espera repetir a dose e erguer o tricampeonato paulista já na abertura de 2024.

Com os goleiros definidos, o Palmeiras trabalha em algumas frentes para deixar o elenco da maneira que o técnico Abel Ferreira quer. Após a saída de Jailton, o treinador pediu a chegada de um volante de renome. O clube ainda busca um zagueiro e o maior sonho é fechar com o meia-atacante Claudinho, do Zenit.

Oficialmente, a temporada de 2024 começa dia 21 de janeiro para o palmeiras, contra o Novorizontino no Campeonato Paulista. Mas, por causa da final da Recopa sul-americana diante do São Paulo, é possível que a equipe já entre em campo no dia 17, visitando a Portuguesa. A partida está agendada para o dia 3 de fevereiro, mesma data do clássico final e, portanto, será remarcada.