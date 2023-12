Viviane Araújo se acaba no samba, tira o sapato e encerra ensaio do Salgueiro descalça

As festas de fim de ano se aproximam e, além delas, outra comemoração importante para os brasileiros também começa a ganhar mais força: o Carnaval. Por conta disso, os ensaios passam a ser mais frequentes, o que faz com que Viviane Araújo, Rainha de Bateria do Salgueiro, esteja ainda mais presente na sua escola de coração.

Na noite do último domingo, dia 17, por exemplo, foi dia de ensaio e é claro que ela se acabou de sambar. Musa do Carnaval, ela mostrou que tem muito samba no pé e arrasou.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi o fato de, no meio do ensaio, ela tirar o sapato de salto dos pés e continuar a dança descalça. Musa que é musa não se importa com nada, né?