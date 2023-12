Ex-esposa de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb troca carinhos com moreno em show

Mariana Goldfarb está livre, leve e solta - além de radiante. E no último domingo, dia 17, ela aproveitou o show Tardizinha, em São Paulo, feliz da vida.

A ex-esposa de Cauã Reymond trocou carinhos com um moreno durante a apresentação de Thiaguinho. E também trocou abraços com o rapaz, conversando ao pé do ouvido.

Lembrando que Mariana e Cauã estavam juntos desde 2016 e se casaram em 2019, tendo anunciado a separação em abril deste ano.