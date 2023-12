Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casam: Estamos simplesmente destinados a ser

O amor está no ar! Nesta segunda-feira, dia 18, Larissa Manoela surpreendeu os seus fãs e amigos ao anunciar que trocou as alianças com o amado, André Luiz Frambach.

Em suas redes sociais, a atriz postou um carrossel de fotos e mostrou a celebração intimista. Com um vestido branco de manga e um laço na parte de trás, Larissa subiu ao altar com o ator, que usou um terno branco e gravata cor de rosa.

Na legenda, ela contou que o casamento ocorreu no último domingo, dia 17. Fotos de convidados não foram divulgadas.

Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser - 17/12/2023.

Claro que nos comentários diversos amigos famosos parabenizaram o casal e não esconderam a surpresa com o momento:

Todo amor e proteção do mundo pra vocês! Sejam felizes pra sempre, escreveu Maísa Silva.

Mentira!!!!!! Que amor. Que lindos vocês, como você tá linda. Todo amor do mundo pra vocês, comentou Klara Castanho.

O lokooooo meu. Caracooooooo felicidades pra vocês. Nem convidou seu cachorrroo kkk Parabéns, disse Kaysar Dadour.