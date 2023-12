Graciele Lacerda e Wanessa Camargo posam com Zezé Di Camargo após polêmicas na família

Ao que tudo indica o clima na família Camargo já está mais ameno. Depois de todas as polêmicas envolvendo Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e seus filhos, Wanessa Camargo foi prestigiar o pai no show Amigos, que rolou na noite de domingo, dia 17, em São Paulo, e posou ao lado do pai, dos filhos, do namorado Dado Dolabella e de Graciele.

Ao curtir a noite, ela não desgrudou do amado e ainda posou ao lado dele trocando carícias. Bem pertinho estava Graciele, que permaneceu com os olhos no palco prestigiando Zezé.

Para quem não acompanhou todo o bafafá, um perfil fake da noiva do cantor para falar mal da família Camargo causou o maior reboliço entre os familiares nos últimos meses. Ixi!