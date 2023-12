Marcelinho Carioca aparece machucado em vídeo falando sobre envolvimento com mulher casada; polícia acredita na veracidade das imagens

O sequestro de Marcelinho Carioca chegou ao fim na tarde desta segunda-feira, dia 18. O ex-jogador foi encontrado em Itaquaquecetuba, mas antes de ser localizado, um vídeo circulou nas redes sociais.

O programa Balanço Geral, exibido na Record TV e comandado pelo jornalista Reinaldo Gottino, exibiu o conteúdo em que Marcelinho aparece com o rosto bem machucado, sem camisa e falando o motivo de ter sido sequestrado.

- Eu estava no show em Itaquera, curtindo um samba, e saí com uma mulher casada. Fui saber depois, o marido dela me pegou, me sequestrou e esse foi o B.O.

Em seguida a pessoa muda a câmera para a mulher que está ao lado de Marcelinho, que diz:

- Confirmo tudo que ele está falando, eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em um cativeiro.

Ainda durante o programa, Luiz Bacci entrou ao vivo com Gottino e deu mais detalhes sobre o caso. Bacci contou que conversou com o marido da mulher, que negou qualquer envolvimento com o sequestro. Ele informou que estava em casa, com os três filhos e não tinha notícias de sua esposa desde o último sábado, dia 16.

Nas redes sociais o marido da mulher, que foi encontrada ao lado de Marcelinho e encaminhada até a delegacia na mesma viatura que o ex-jogador, divulgou uma foto e falou sobre o desaparecimento. No anúncio ele informou que os dois trabalharam juntos.