Mulher de Pedro Henrique lembra rotina do cantor gospel com a filha: 'Morrendo de saudade'

Suillan Barreto, mulher de Pedro Henrique, compartilhou uma homenagem ao cantor gospel nesta segunda-feira, 18. Nas redes sociais, ela lamentou a morte do músico ao lembrar de momentos que os dois viveram juntos.

O artista não resistiu a um enfarte na quarta-feira, 13. Juntos, eles eram pais de Zoe, nascida em outubro.

"Como eu queria estar com você. Eu e Zoe estamos morrendo de saudade", disse Suilan em uma publicação. No post seguinte, ela mostrou uma foto de Pedro no quarto de Zoe.

"Você fez o quarto da nossa filha da melhor forma. Com todo amor e carinho. Montou tudo, escolheu cada detalhe. Você estava muito realizado", lembrou.

Em outra imagem, o artista aparecia em um quarto de hospital com ela: "Meu parceiro de todos os momentos. Nessa foto, eu estava na UTI e ele estava comigo o tempo todo, cuidando de mim da melhor forma. Independente de doença ou não, eu realmente tive a sorte de ter você na minha vida", escreveu.