Apostas internas e externas na roleta: um guia rápido

As estratégias de apostas estão sempre mudando nos jogos de roleta. Inclusive, você pode obter um bom lucro usando a estratégia de apostas correta. Para os jogadores novatos, é necessário aprender sobre as apostas internas e externas para aplicá-las no momento certo. Você pode apostar no jogo de roleta no site de roleta online da cassino Brazino 777 para aproveitar outros bônus e promoções que ele oferece.

Falando sobre apostas em jogos de roleta, muitos países, incluindo o Brasil, também não ficam para trás. 29% dos jogadores apostam nesse jogo de cassino três vezes por semana e os jogadores de moderados a profissionais podem gastar até US$ 20 por mês em apostas na roleta. Isso significa que você precisa de uma boa estratégia de roleta para ganhar uma grande quantia.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Apostas internas e externas na roleta: como funcionam?

As apostas internas estão localizadas na seção interna da roda da roleta e as apostas externas são colocadas na seção externa da roda. A seção externa permite que os jogadores ganhem mais do que a seção interna da roleta.

Durante as apostas, é possível apostar em números vermelhos ou pretos ou nos números pares ou ímpares presentes nas bordas externas. As apostas internas incluem apostas no indivíduo ou em um pequeno grupo de números na seção interna da roda. As apostas externas incluem uma categoria mais ampla de números para apostar. As apostas internas são um pouco arriscadas, com menos chances de ganhar.

Tipos de apostas externas e internas na roleta

Apostas externas

Alto/baixo: Os jogadores podem apostar nos números mais altos de 19 a 36 e nos números mais baixos de 1 a 18. Os ganhos são pagos em apostas de dinheiro par. Você perderá sua aposta se a bola cair em 0 ou 00.

Par/ímpar: Aqui, você deve apostar se o número será par ou ímpar. É mais como adivinhar o resultado. Se a bola cair em um número zero ou duplo zero, você perderá suas apostas.

Vermelho/preto: Nesse tipo de aposta, você deve apostar nas cores vermelha ou preta. Os números de 1 a 36 são vermelhos na roda, e os demais são pretos. As ranhuras 0 e 00 são verdes. As apostas vencedoras serão pagas aos jogadores com chances iguais de ganhar. Você pode perder a aposta quando o número cair no zero e no duplo zero.

Aposta de coluna: Utiliza 12 números na coluna e inclui os 12 números da linha, de modo que 1/3 da roda é coberto. O pagamento vencedor para esse tipo é de 2-1. A cobertura da mesa na Roleta Americana é de 31,6% e na Roleta Europeia é de 32,4%.

Aposta de dúzia: Você pode apostar em 12 números em cada rodada, como os primeiros 12 números, os segundos 12 números da caixa e os terceiros 12 números da caixa. A cobertura da mesa e o pagamento do prêmio são os mesmos da aposta em coluna.

Apostas internas

Aposta dividida: Os jogadores apostam em dois números adjacentes fornecidos dentro do grupo. Você escolhe 15 e 16, portanto sua aposta vencedora será entre 17 e 1.

Straight-Up Bet (Aposta direta): Sua aposta deve cair na mesma cor e no mesmo número. É uma forma de aposta simples, mas as chances de ganhar são raras.

Aposta de rua: Abrange 3 números consecutivos em uma linha. Porém, a aposta é feita na próxima linha dos números escolhidos. Se você escolher 13, 14 e 15, deverá fazer uma aposta na próxima linha do número 13. Isso significa que a aposta cairá entre os números 11 e 1.

Aposta de cinco: Inclui os números 0, 00, 1, 2 e 3, e a aposta será feita nos números próximos a 0 e 1. Essa aposta só pode ser usada na mesa da Roleta Americana por causa do número 00.

Corner Bet (aposta de canto): É como uma aposta de rua, mas você deve apostar em 4 números. A aposta será colocada em um canto onde quatro números se tocam. O pagamento do prêmio é 8-1.

Conclusão

As apostas internas e externas da roleta oferecem opções versáteis para os jogadores ganharem o jogo. Escolha o cassino certo, como o Brazino777, para obter grandes chances. Selecione qualquer versão de roleta que o cassino ofereça, pague usando carteiras eletrônicas, cartões de débito ou crédito ou transferências bancárias. Você também receberá R$ 4 mil ao se registrar.