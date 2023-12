Ferrari se torna 1ª equipe da F-1 a anunciar data de lançamento do novo carro

A Ferrari se tornou a primeira equipe do grid da Fórmula 1 a anunciar a data do lançamento do seu novo carro. O tradicional time italiano vai apresentar o seu modelo 2024 no dia 13 de fevereiro, cerca de uma semana antes do início dos testes da pré-temporada, no Bahrein.

A equipe divulgou a data, mas não entregou nenhuma informação sobre o carro, nem mesmo o nome do modelo. O novo monoposto da Ferrari vai substituir o SF-23, o único a superar a Red Bull neste ano. Com ele, o espanhol Carlos Sainz Jr. venceu o GP de Cingapura, a única corrida não vencida pela rival austríaca, de Max Verstappen e Sergio Pérez.

"Por que escolhemos esse dia? Porque teremos mais um dia antes do teste (pré-temporada)", disse o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, em tom bem humorado. "Não, está bem apertado, mas sério. Temos o teste um pouco antes e é um grande desafio juntar tudo. "Isso significa que não tínhamos outra opção. Acho também que algumas outras equipes farão isso no dia 14, mas é bastante desafiador estar pronto para o Bahrein."

Sem entrar em detalhes, o chefe do time italiano disse que a Ferrari vai mudar "95% dos componentes do carro" em comparação ao modelo usado neste ano. Na temporada 2023, a Ferrari terminou na terceira colocação no Mundial de Construtores, atrás da campeã Red Bull e da Mercedes.

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 serão realizados no Bahrein entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2024. O campeonato vai começar no dia 2 de março, no mesmo local. A previsão é de que a temporada tem 24 etapas, se tornando a mais longa da história da categoria.