Marcelinho Carioca é encontrado e libertado em Itaquaquecetuba

Notícia boa! Marcelinho Carioca foi encontrado na tarde desta segunda-feira, dia 18, em uma rua em Itaquaquecetuba, região metropolitana da cidade de São Paulo. O ex-jogador sumiu no último domingo, dia 17, após o show do Thiaguinho.

Após a prisão de três suspeitos do sequestro e a família ter pagado um resgate de 50 mil reais, o ex-jogador finalmente foi encontrado. O Balanço Geral, programa exibido na Record TV, mostrou o momento em que Marcelinho estava na viatura de uma polícia, sem camisa, com o rosto coberto e ao lado de uma mulher.

Durante o programa, a reportagem chegou próximo ao ex-jogador e pediu que ele sinalizasse com a mão. Marcelinho então deu joia com as mãos.

Vale pontuar que o carro de Marcelinho foi encontrado no local em que ele foi libertado.