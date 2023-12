Após alfinetar Viih Tube, Rodrigo Mussi se torna alvo de críticas de ex-BBBs

No último domingo, dia 17, a TV Globo exibiu uma reportagem sobre as investigações que estão sendo movidas contra a empresa Blaze, uma plataforma de jogos de aposta que é divulgado por inúmeros influenciadores brasileiros nas redes sociais.

Apesar dos jogos de azar serem ilegais no Brasil, a empresa não tem uma sede ou um representante no país, o que torna o contato com as autoridades mais complicado e não configuraria um crime, por não ferir a lei. Um dos nomes que mantinha contrato com a Blaze era o de Viih Tube, que, assim que soube sobre as polêmicas, rapidamente decidiu colocar um ponto final no acordo entre eles.

Mas, a influenciadora não conseguiu fugir de comentários maldosos e alfinetadas na internet. Porém, quem ela menos esperava que fosse lhe direcionar uma opinião polêmica seria Rodrigo Mussi.

Vale lembrar que o ex-BBB sofreu um acidente de carro perigoso em 2022 e recebeu muito apoio de Viih enquanto se recuperava das cirurgias. Os dois eram muito amigos, mas foram se afastando aos poucos. E parece que a situação ficou realmente complicada entre eles.

Agora, tudo começou depois que Mussi deixou uma alfinetada no X, antigo Twitter, sobre o caso da Blaze e comentou que os influenciadores deveriam devolver todo o dinheiro que ganharam com as divulgações:

Será que devolve o dinheiro que já ganhou?

A publicação foi feita pouco depois de Viih revelar que já tinha terminado seu contrato com a empresa e isso fez com que Eliezer ligasse uma coisa na outra e saísse em defesa da amada nas redes sociais.

Bastante irritado, Eliezer compartilhou uma sequência de Stories detonando o ex-amigo e chegou a chamá-lo de ingrato:

- Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia é um diferente. Quem pagasse mais, estava lá. Você por acaso você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo, dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar? Você chegou para ela [com] um obrigado ou, se não, você perguntou, teve a curiosidade de perguntar assim: Quanto que foi? [...] Quanto foi, Viih, que você gastou comigo? Quanto que foi o seu tempo? Ou você somente descartou a minha mulher quando não mais servia para você? Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é? O interesseiro que você foi com ela, comigo, muita gente. Quer mais? Eu falo mais. Você fica aí com discurso muito bonito de abençoar para ser abençoado, né? Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa, que te convém, é a bênção que só você lucra, só quer saber de dinheiro, só quer saber do que eu posso tirar, o que essa pessoa pode me agregar.

Logo depois de ser defendida pelo marido, a influenciadora também recebeu o apoio da própria mãe, Viviane Di Felice, que apareceu nos Stories para mandar um recado sincerão ao ex-amigo da filha.

Sem medo de nada, ela chegou a marcar o user do ex-BBB na publicação, para chamar a atenção dele de verdade. Ela rapidamente disparou:

- Meu Deus do céu, acabei de ver os Stories do Eli, estou indo para São Paulo, eu tinha que falar isso. Não acreditei no que vi do Rodrigo Mussi. Não sou de ficar me pronunciando quando alguém fala alguma coisa, fico sempre quieta, sempre na minha. Mas do Rodrigo eu vou falar, porque participei de todos os momentos em que a minha filha se dedicou, quase 100% do tempo dela, para ajudar essa criatura. Eu nem posso falar que é um ser humano, é uma criatura. Porque olha isso. A pessoa ingrata desse jeito. E o Eli falou com propriedade. Daí o que o Eli falou: você parou, Rodrigo, para perguntar quanto que a Viih gastou com você? Porque foi uma das coisas que fiquei indignada, sabe? Eu falei, poxa, o cara tava numa situação difícil, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pagamos várias coisas, sim, do Rodrigo. Se você quiser, Rodrigo, a gente manda a conta aí para você, porque nunca é tarde para pagar as contas. Mas falei para a Viih: Filha, você não vai cobrar esse valor dele. O cara já está bem, voltou a normal, já tá trabalhando, né? Ela: Não, mãe, Deus me dá em dobro. Foi isso que ela me respondeu.

Na sequência, Viviane seguiu bastante irritada com o posicionamento de Mussi e confessou que gostaria de ter cobrado todo o dinheiro que foi usado para bancar os tratamentos, cirurgias e médicos para a recuperação completa do ex-BBB:

- Para Deus dar em dobro, deveria ter cobrado com juros. Essa que é a realidade. Deveria ter cobrado com juros. Uma pessoa assim não merece nada, não, gente. E outra coisa, não foi só valor, dinheiro, não. O tempo que a Viih gastou. Realmente, a Viih gastou muito tempo com esse menino, muito tempo.

Para finalizar o assunto, ela ainda contou um episódio que vivenciou com Rodrigo e Viih:

- Deixa eu só contar um caso, como falei. Eu participei, teve um dia que a Viih tinha um evento para fazer, e ela falou: Mãe, preciso ir lá ver o Rodrigo. Falei: Filha, olha o seu evento, você vai se atrasar, você tem que fazer. Gente, ela mexeu em toda a agenda dela, eu juro para vocês, para ir lá, passar as duas horas de visita com o Rodrigo, porque ela falou: Mãe, ele está sozinho. Mãe, eu não vou deixar ele desamparado, não vou, mãe. E eu: Meu Deus, filha, mas esse é o seu trabalho, [e ela]: Não, mãe, eu não vou deixar o Rodrigo sozinho. Ela me fez sair, eu estava em Sorocaba [interior de São Paulo], eu fui lá, busquei ela, levei ela lá no hospital, eu fiquei esperando, gente. Estou falando, porque vivi. Agora, uma pessoa ser tão ingrata assim, eu não consigo entender como a pessoa pode ser desse jeito. O que ela te fez, Rodrigo? O que a Viih te fez? Deixa eu concluir, Rodrigo, o que a Viih fez? Além de fazer o bem para você? Porque ela deixou todo mundo doido quando você sofreu o acidente, porque ela falou que precisa ajudar esse menino, porque ela tinha um carinho muito grande por você, pelo momento que você viveu. Meu, coloca a mão na sua consciência, isso é muito feio, porque as pessoas não precisam de ficar, tanto que a Viih falou, me deu vontade, muitas vezes, de falar, sabe? Que deixou até de ser amigo, mas ela não fez. Em nenhum momento ela criticou você, agora você vem criticar ela numa coisa que você faz? O tempo inteiro com o joguinho? Ah, Rodrigo, se enxerga, vai? Se enxerga, está na hora de você amadurecer, está bem velhinho já, não? Você não acha que está bem velhinho? Que isso?

Calma, ainda não acabou! Diogo Mussi e o Rodrigo já tinham deixado bem claro que não mantinham muito contato há algum tempo. Os dois são irmãos, mas protagonizaram alfinetadas e desentendimentos que se tornaram públicos ao longo dos anos.

Agora, foi a vez de Diogo opinar sobre o posicionamento do irmão em toda a polêmica. Ao abrir uma caixinha de perguntas, um seguidor comentou:

Já estou esperando o seu Eu avisei [risos].

O advogado compartilhou um meme bem-humorado com uma placa escrito Eu avisei. Já na sequência, ele deu mais detalhes:

Tem 36 anos que eu conheço a pessoa com a câmera desligada! Mas o primeiro a avisar o pessoal em rede nacional foi o Vini, no BBB, na prova em dupla em que o Rodrigo e Eliezer fizeram juntos, segurando umas caixas. Acho que já era madrugada quando o Vini fez uma leitura perfeita do ser humaninho.

Parece que Viih Tube é muito querida mesmo, né? Afinal, depois de todo o bafafá, alguns ex-BBBs decidiram sair em defesa da influenciadora e criticaram Mussi por seu posicionamento.

No X, Lumena disparou:

O Mussi virou uma piada.

Na sequência ela ainda publicou um vídeo onde aparece criticando profundamente o ex-brother:

- O Mussi virou piada! Eu faço piada com a minha jornada de centavos, eu não vou fazer piada com a jornada dos outros? Você acha que eu não vou rir do Mussi? Eu vou rir.

Nos Stories, Bárbara Heck mostrou que estava acompanhando tudo de perto. Vale lembrar que ela e o empresário se tornaram próximos no confinamento do BBB22, mas parece que as coisas não estão tão simples assim.

- Está rolando um babado forte! Eu, graças a Deus, não estou dentro do babado, mas estou só acompanhando, tem sempre um lado que a gente tende a ficar. Mas é legal quando a gente vê um cara que sabe defender a mulher dele, né? Eu acho isso muito bom.