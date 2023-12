Marcelinho Carioca curtiu show Tardezinha e gravou vídeo com Thiaguinho antes de desaparecer

O desaparecimento de Marcelinho Carioca, noticiado nesta segunda-feira, dia 18, está deixando todo mundo muito preocupado. Isso porque o ex-atleta de futebol não é visto desde domingo, dia 17, quando foi de carro para uma festa em Itaquera, Zona Leste da capital paulista. O carro de Marcelinho foi encontrado na região de Itaquaquecetuba, no interior paulista, e encaminhado para a delegacia da cidade para mais investigações, já que há suspeitas de sequestro.

Antes do ocorrido, no entanto, Marcelinho esteve no show Tardezinha e postou um vídeo com Thiaguinho antes de desaparecer no domingo, dia 17.

De acordo com o jornal Extra, o boletim de ocorrência foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos.