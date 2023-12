Capa de jornal espanhol destaca 'fé' depositada pelo Barcelona em Vitor Roque

"Fé em Vitor Roque", diz a capa da edição desta segunda-feira do jornal espanhol "Mundo Deportivo". A intenção é destacar o tamanho da esperança depositada pelo Barcelona no jovem atacante de 18 anos, uma das grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, que foi negociado pelo Athletico-PR com o clube catalão ainda em junho e deve chegar à Espanha até janeiro de 2024.

"Nós estamos planejando a chegada de Vitor Roque para o final de dezembro ou para o começou de janeiro. Queremos Vitor aqui o quanto antes", disse o presidente barcelonista Joan Laporta ao jornal. "O Deco me falou que ele é um talento excelente, então espero que ele nos ajude muito", completou, referindo-se ao ex-meia luso-brasileiro que brilhou com a camisa culé como jogador e hoje é dirigente do clube.

De acordo com o "Mundo Deportivo", a comissão técnica liderada por Xavi Hernández acredita que um dos principais problemas do time nesta temporada é a falta de gols e vê o garoto brasileiro como uma solução para isso. Há até um trecho dizendo que a chegada de Vitor Roque pode elevar o nível de futebol de Robert Lewandowski, conhecido como um dos maiores goleadores do mundo. "Apesar de sua pouca experiência, espera-se que a competência do jovem camisa 9 aumente o rendimento de Lewa", diz a publicação, colocando o garoto como uma possível ameaça à titularidade do polonês.

Dono de médias absurdas de gol a cada temporada, especialmente nos anos em que defendeu o Bayern de Munique, Lewandowski tem nove gols em 20 jogos na atual temporada. O número não é dos piores, mas está abaixo do que ele está acostumado a apresentar. Entre o fim de outubro e o começo de novembro, ficou seis jogos sem balançar a rede, situação que não vivia desde a temporada 2010/2011, sua primeira pelo Borussia Dortmund.

De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona aceitou pagar 71 milhões de euros (cerca de R$ 382 milhões) por Vitor Roque. Serão 30 milhões de euros fixos e mais 31 milhões de euros variáveis, a depender de metas a serem alcançadas. Os clubes, contudo, não confirmaram os valores envolvidos na negociação. A princípio, o garoto só se apresentaria no meio do ano que vem, para o início da temporada 2024/2025, mas um acordo antecipou a liberação.