Prêmio Melhores do Ano é marcado por momentos engraçados e discursos emocionantes

Na noite do último domingo, dia 17, rolou o prêmio Melhores do Ano durante o Domingão e trouxe muitas emoções para o público que acompanhou a entrega dos troféus. A premiação elege os grandes nomes da dramaturgia, jornalismo, humor e música de 2023.

Então, que tal conferir a lista completa de quem levou para casa a estatueta nas 12 categorias disponíveis?

Ator de Série

Eduardo Sterblitch - Os Outros - VENCEDOR

Luís Miranda - Encantado's

Milhem Cortaz - Os Outros

Jornalismo

César Tralli - VENCEDOR

Maju Coutinho

Renata Vasconcellos

Atriz de Série

Adriana Esteves - Os Outros - VENCEDORA

Andréia Horta - As Aventuras de José & Durval

Leandra Leal - A vida pela frente

Ator Coadjuvante

Nicolas Prattes - Todas as Flores - VENCEDOR

Rainer Cadete - Terra e Paixão

Tony Tornado - Amor Perfeito

Série

As Aventuras de José & Durval

Encantado's

Os Outros - VENCEDOR

Revelação do Ano

Clara Moneke - Vai na Fé

Diego Martins - Terra e Paixão

Amaury Lorenzo - Terra e Paixão - VENCEDOR

Humor

Fábio Porchat

Paulo Vieira - VENCEDOR

Rafael Portugal

Claro que Paulo Vieira não podia receber o prêmio sem fazer piadinhas, mas se emocionar também, né? O nome do humorista foi chamado por Déa Lúcia e ele rapidamente caiu no choro ao aceitar a estatueta.

- Obrigado. Meu Deus. Meu obrigado. É uma honra estar recebendo o troféu Paulo Gustavo das mãos da senhora. Eu sempre fui apaixonado pelo Paulo e eu acho que ele segue vivo cada vez que um comediante se propõe a fazer comédia na televisão.

Paulo ainda contou uma história que protagonizou com Rafael Portugal e acabou deixando o humorista bem emocionado também, afinal, os dois estavam concorrendo juntos.

E Dona Déa não é boba, nem nada, né? Quando ela foi descer do palco, a mãe de Paulo Gustavo pediu a ajuda de Leo Santana e ainda tirou uma casquinha do cantor e brincou com Lore Improta:

- Ai, caí. Ela [Lore] morre de ciúmes de mim.

Atriz Coadjuvante

Renata Sorrah - Vai na Fé

Tatá Werneck - Terra e Paixão - VENCEDOR

Thalita Carauta - Todas as Flores

Por falar em momento marcante, Tatá Werneck roubou os holofotes ao aparecer curtindo muito os pratinhos de comida disponíveis na premiação. Parece aqueles vídeos de casamento que os convidados são flagrados batendo um pratão, né?

Música do Ano

Erro Gostoso - Simone Mendes - VENCEDOR

Zona de Perigo - Léo Santana

Tá OK - Kevin o Chris e Dennis

Ator de Novela

Emílio Dantas - Vai na Fé - VENCEDOR

Tony Ramos - Terra e Paixão

Lázaro Ramos - Elas por Elas

Atriz de Novela

Bárbara Reis - Terra e Paixão

Letícia Colin - Todas as Flores - VENCEDORA

Sheron Menezzes - Vai na Fé

Letícia Colin não conseguiu segurar as lágrimas ao aceitar o prêmio e dedicar o troféu aos pais, que estavam a acompanhando de pertinho e com muito carinho.

- Eu amo muito meu ofício. Eu trabalho com isso há 25 anos, comecei aos oito. Meu pai está aqui hoje, minha mãe está em casa porque ela é muito corajosa e ela me ensinou que coragem também é se resguardar.

Ela merece, né? Afinal, a atriz roubou o coração do público com sua personagem maldosa em Todas as Flores.

Novela

Vai Na Fé - VENCEDOR

Terra e Paixão

Todas as Flores