Luana Piovani rebate críticas por apartamento 'simples' em Nova York

A atriz Luana Piovani publicou neste domingo, 17, em seu Instagram, um vídeo com detalhes do apartamento que comprou há 24 anos em Nova York. Nos comentários, alguns seguidores teceram críticas ao imóvel, que mantém a decoração da época, perceptível na escolha dos armários da cozinha e na banheira. Uma seguidora comentou: "Oi, Lu. Não pensa em reformar/renovar? Tá meio antigo retrô". Luana rebateu: "Sou super retrô".

Outra seguidora veio em defesa da atriz: "o povo falando de simples em NY! Vai lá ver quanto custa ter um desses", escreveu.

Na legenda do vídeo, Luana comentou sobre "encerrar ciclos": "eis me aqui! Singing New York! New York! Vinte e quatro anos depois de Renato Russo ter me levado a essa vivência, encerro o ciclo, já de novo endereço e dançando porque é assim que encerra-se ciclos!", escreveu. Nos comentários, esclareceu que a citação a Renato Russo é uma referência ao álbum The Stonewall Celebration Concert, primeiro do músico totalmente em inglês.

Em 2000, Luana mudou-se para Nova York. Na época, foi a primeira contratada "internacional" da extinta MTV Brasil, quando apresentou, direto dos Estados Unidos, o programa Tudo de Bom. O programa tinha traços de um reality show, apresentando a rotina da atriz com direito a uma câmera instalada no apartamento, além de encontros com estrelas que passavam por Nova York, como Marisa Monte e a banda Sepultura. Hoje, Luana vive com os três filhos em Portugal.