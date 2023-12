Márcia Fu e Jaquelline brigam após elogios à Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

O clima está cada vez mais quente em A Fazenda 15 conforme o último dia se aproxima com pressa. Na madrugada desta segunda-feira, dia 18, os peões foram surpreendidos com uma dinâmica que ainda não foi ao ar, mas já dá para saber que rolou participação de Rachel Sheherazade.

Isso porque, na sede, rolou uma bela discussão entre Jaquelline Grohalski e Márcia Fu após a influenciadora direcionar elogios à jornalista. Na casa, a ex-BBB disse que estava feliz por poder ver Rachel e Lucas Souza na atividade, afinal, Sheherazade foi expulsa do confinamento e o ex-militar desistiu.

Foi então que a ex-atleta relembrou a expulsão da comunicadora, o que acabou irritando Jaque. Márcia disse:

- Que bom, né? Que ela foi expulsa e pôde vir aqui hoje.

E Jaquelline rebateu:

- Nossa, não precisa ficar falando assim.

Na sequência, Márcia deixa claro que ficou irritada com falas da jornalista sobre sua lealdade a Radamés:

- Mas se ela pode gritar lá que eu não fui leal ao Radamés.

- Vai resolver com ela. Só achei desnecessário você usar a palavra expulsão, justificou Jaque.

A briga continuou por mais alguns minutos e a ex-atleta se defendeu dizendo que sempre foi atacada pela jornalista, por isso, ela não teria conseguido fazer nenhum tipo de amizade com Rachel.

- Ela sempre me atacou e eu tenho que achar o máximo. Eu não entendo porque a Rachel foi me atacar por causa de Radamés. Eu nunca ataquei ela e ela vem me atacar junto com o Radamés. Ela sempre fez isso e eu nunca fiz nada com ela.

- Ai é entre você e ela, não me coloca no meio. Só falei que a palavra expulsão não precisava ser fala, né, Márcia? Credo. Coisa feia, explicou Jaquelline.