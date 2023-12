Entidade do Grande Abc ganha Prêmio de Melhores Ongs e certificação ESG

Décadas dedicadas ao apoio no tratamento do câncer infantojuvenil, a andreense Casa Ronald McDonald ABC está na lista de 100 Melhores ONGs de 2023, pelo quinto ano consecutivo. A premiação realizada pelo Instituto O Mundo que Queremos em parceria com o Instituto Doar, reconhece as organizações empenhadas em causas. A classificação é feita por meio de quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento.

Desde 2017, o Prêmio Melhores ONGs reconhece o trabalho fundamental prestado pelas instituições não-governamentais no Brasil e também funciona como um farol para orientar doações.

E, para além disto, a sustentabilidade também integra as ações da Casa Ronald McDonald ABC. A entidade conquistou o certificado ESG Ouro da ITGA (Instituto Técnico de Gestão Ambiental), que reconhece compromissos assumidos e realizados com os 17 Objetivos de Sustentabilidade (ODS) da Organização das Nações Unidas - ONU.

“Este é um testemunho do impacto duradouro da Casa. Nossa trajetória para melhorar a qualidade de vida dos pacientes nos enche de gratidão. Este é um reconhecimento dedicado a todos que, com muito amor, dedicação e respeito, tornaram possível nossa missão de fazer a diferença na vida dessas crianças”, ressalta Leila Lopes, diretora executiva da instituição.

O momento de celebração não apenas enaltece o passado, mas também lança luz sobre o comprometimento futuro da instituição em superar desafios e expandir seu impacto positivo. “Essa conquista é uma prova de que estamos no caminho certo. Queremos proporcionar sempre o melhor para as famílias atendidas e atender sempre mais. Continuaremos sendo um pilar nesta causa para inspirar a esperança e coragem”, exalta Nelson Tadeu, presidente do conselho deliberativo.