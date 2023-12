10 truques do WhatsApp para lidar com a avalanche de conversas no final de ano

Com as festas de fim de ano se aproximando, as mensagens pipocando na tela do celular ficam mais constantes. Seja o grupo da família querendo votar no cardápio da ceia e discutindo sobre as passas no arroz, seja aquele colega da firma cobrando o amigo secreto ou o conhecido que você está fugindo querendo marcar um encontro antes de janeiro.

Às vezes, parece difícil conseguir se manter a par de todos os assuntos ou conseguir organizar todas as informações que você está recebendo. Também parece complicado poder ficar invisível e responder o volume de mensagens no seu tempo. Para te ajudar a lidar com a avalanche de mensagens nesse período, no entanto, o WhatsApp tem funcionalidades únicas que auxiliam as pessoas a focar no que realmente importa.

Abaixo, confira 10 truques do WhatsApp para tornar a comunicação durante o fim de ano mais leve e efetiva: