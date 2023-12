Consórcio vai fazer novo plano regional de combate às enchentes

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC assinou nesta semana contrato com o governo estadual para elaboração de um novo Plano Regional de Macro e Microdrenagem, que tem como objetivo fazer um diagnóstico do cenário atual e apontar intervenções necessárias para o combate às enchentes na região.

A proposta é atualizar o plano regional de 2016, que, na ocasião, identificou a necessidade de 259 intervenções nas sete cidades para o combate às enchentes, entre as quais redes de galerias e canais e piscinões.

Foi este estudo que, por exemplo, indicou a construção do Piscinão Jaboticabal como a obra de maior impacto regional no combate às enchentes. Atualmente em obras, o projeto foi destravado pelo Estado em março de 2019 por pleito do Consórcio, após fortes chuvas que atingiram a região.

Na ocasião, a entidade regional agendou reunião dos prefeitos das sete cidades com o então governador João Doria e apresentou o levantamento que apontava a importância da obra no combate às enchentes no Grande ABC.

O Piscinão Jaboticabal ficará localizado nas proximidades da Rodovia Anchieta e na confluência entre os ribeirões dos Couros e dos Meninos, na divisa entre São Bernardo, São Caetano e São Paulo.

O presidente do Consórcio e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), assinou nesta semana o contrato com o Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), que irá repassar R$ 3,2 milhões para o estudo. O projeto está agora em fase de contratação da empresa que irá executar o serviço.

O recurso é resultado de trabalho da equipe técnica e do GT (Grupo de Trabalho) Drenagem Urbana do Consórcio, que defende a necessidade de rever as informações coletadas no levantamento original, produzido há sete anos.

“O combate às enchentes é um desafio histórico de nossa região, e é papel do Consórcio trabalhar para oferecer dados e informações para que os municípios tomem as melhores decisões na hora de planejar a drenagem urbana local”, afirmou Marcelo Oliveira.