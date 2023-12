Rodrigo Mussi alfineta Viih Tube sobre jogos de azar e recebe invertida de Eliezer: - Interesseiro

O último domingo, dia 17, foi agitado para alguns influenciadores que viram seus nomes envolvidos na polêmica sobre os jogos de casa de apostas que eram divulgados em suas redes sociais. Pouco antes da reportagem exibida pelo Fantástico, Viih Tube revelou que tinha rompido seu contrato com a empresa Blaze.

E foi então que um bafafá começou a se espalhar na web. Acontece que, ao ver o assunto, Rodrigo Mussi decidiu dar uma alfinetada na ex-amiga e opinou no X, antigo Twitter:

Será que devolve o dinheiro que já ganhou?

E foi então que o ex-brother comprou briga com a influenciadora e seu marido, Eliezer, que já é conhecido por não ter medo de aparecer nas redes sociais e rebater as críticas e comentários direcionados a quem ele ama. Dessa vez, o influenciador apareceu bastante irritado e logo começou:

- Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus Stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia é um diferente. Quem pagasse mais, estava lá.

Vixe! Mas não parou por aí, viu?! Eliezer também decidiu compartilhar a forma como Mussi teria tratado Viih depois de receber a ajuda da influenciadora após o acidente que sofreu em 2022. O marido da youtuber ainda compartilhou que eles não têm nenhum tipo de contato ou relação:

- Você por acaso você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo, dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar? Você chegou para ela [com] um obrigado ou, se não, você perguntou, teve a curiosidade de perguntar assim: Quanto que foi? [...] Quanto foi, Viih, que você gastou comigo? Quanto que foi o seu tempo? Ou você somente descartou a minha mulher quando não mais servia para você? Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é? O interesseiro que você foi com ela, comigo, muita gente. Quer mais? Eu falo mais. Você fica aí com discurso muito bonito de abençoar para ser abençoado, né? Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa, que te convém, é a bênção que só você lucra, só quer saber de dinheiro, só quer saber do que eu posso tirar, o que essa pessoa pode me agregar.

Eita! O clima pesou, hein?! Pouco tempo depois que Eliezer detonou o ex-amigo, Viih decidiu também se pronunciar sobre o ocorrido e abriu o coração em um longo texto publicado nos Stories:

Boa noite, gente. Estava dormindo com a Lua e acordei com meu marido aos gritos, enfurecido. A verdade é que não existe argumento que eu possa dar sobre já ter divulgado casa de aposta. É só publicidade, joga quem quer, são formas de pensar, eu entendo, mas mesmo eu, que estava em uma, não penso assim. Estamos errados e ponto! (Na minha percepção). E é assim que hoje resolvo as coisas com vocês, graças a Deus, sempre falando a verdade, tô errada, venho, falo a verdade, sofro as consequências das minhas escolhas (e vocês estão certos) e é isso!

Na sequência, a digital influencer confessou que ficou decepcionada com o posicionamento de Rodrigo e disparou:

Mais uma pessoa que faz exatamente igual você ou até pior, que um dia já te chamou de amiga, aproveitar que está todo mundo chutando e chutar também... Olha, só digo uma coisa: fiquem sempre espertos com quem tá à sua volta, se vocês soubessem metade das lágrimas que já derrubei por ele, tudo o que já fiz, nunca falei nem metade, porque não precisa, eu fazia pela amizade! E ver meu marido me defender, me deixou feliz, vi que nada importa, tenho minha família do meu lado para lidar com cada momento difícil que ainda vou passar, e tenho vocês que sabem que, mesmo quando eu errar, serei eu mesma com vocês! Nunca uma mentira! Ingratidão é um dos piores defeitos que se pode ter!

Para colocar um ponto final no assunto, a influenciadora reforçou que já terminou o seu contrato com a empresa Blaze assim que ficou sabendo sobre as polêmicas:

O que eu podia fazer era sair disso, já que eu acho errado e estava me fazendo mal, e pronto eu saí, compartilhei a verdade com vocês e é assim que quero levar tudo por aqui! Meus acertos e meus erros! Ainda vou errar muito, e não quero esconder nada de vocês, quero sempre mostrar a verdade, isso me faz bem, essa relação com vocês eu quero ter para sempre, eu lá em cima ou eu lá embaixo! É isso! Não quero mais falar sobre isso!

Na noite do último domingo, dia 17, o Fantástico exibiu uma matéria sobre os joguinhos de aposta que são divulgados pelos influenciadores em suas contas nas redes sociais. Acontece que a plataforma está sendo investigada por possíveis estelionatos, após os apostadores denunciarem que os prêmios mais altos nunca eram pagos.

Esses jogos são ilegais no Brasil, porém, a empresa não tem uma sede ou representantes legais no país, dificultando as investigações. A reportagem da TV Globo questiona o envolvimento de influenciadores na divulgação de tais plataformas.

Nomes como Viih Tube, Mel Maia, Carlinhos Maia, Jon Vlogs, Bruna Biancardi, Juju Ferrari e muitos outros estão envolvidos na promoção dos jogos, mas apenas alguns se pronunciaram.

Viih e Juju responderam à reportagem informando que não mantém mais o contrato com a empresa, enquanto a assessoria de Jon informou:

Ele tem contrato com a Blaze desde 2021 e a relação é exclusivamente de influenciador, não havendo participação acionária.

Pouco antes da reportagem ir ao ar, Jon Vlogs chegou a se pronunciar sobre as polêmicas e justificou o funcionamento dos cassinos on-line:

- Gente, todo mundo sabe o que é um cassino. Vamos ser sinceros? Esse aqui só está funcionando porque está ganhando dinheiro. Alguns ganham dinheiro, outros perdem. Uns saíram tristes, outros felizes e por aí vai. Mas deixa eu trocar uma ideia sobre cassino online com vocês. Todo cassino online é igual, a licença é igual, tem uma legislação para isso. E dentro disso, temos as provedoras, que são os jogos que vocês jogam. O que muda são as portas de entradas, os sites em que vocês entram para jogar.

Logo após a matéria, ele voltou a falar nos Stories:

- Na Blaze eu sou um influencer como todos os outros aí. Os caras da Blaze me pagam, eu faço o meu serviço: story, live, post no feed. Eu tenho o meu valor por isso. E também fui um cara esperto que montou uma agência e trouxe um monte de influencer que forraram muito [ganharam dinheiro] e agora dizem: não, não sei o quê. Todos eles ganharam muito dinheiro e estão querendo se afastar. Mas a verdade é que cassinos são todos iguais.

Carlinhos Maia também postou um vídeo falando sobre o assunto e explicou qual o seu trabalho acordado com a empresa. O influenciador reforçou o fato de que ele apenas faz a divulgação das plataformas, mas não as usa:

- Para você que tá em casa: se você não tem cabeça, não jogue! Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba! O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você para alguma coisa. Se eu disser: pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não! Vai dizer: ah me influenciou. Eu não jogo. Eu divulgo, mas não jogo.