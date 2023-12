Cleo mostra comemoração de Natal antecipada com Fábio Jr. e ausência de Fiuk é notada na web

O clima de Natal já está entre nós faz alguns dias. E muitas famílias não esperaram a data chegar de fato para comemorar, como é o caso do de Fábio Jr., que decidiu antecipar a reunião com os seus para a última sexta-feira, dia 15.

Na noite de domingo, dia 17, no entanto, Cleo compartilhou com os seus seguidores fotos e vídeos da reunião, que teve a presença dos filhos, genros, da mulher do cantor, entre outras pessoas.

Família não é sobre ter o mesmo sangue, nem sempre mas às vezes é. No meu caso, tenho algumas famílias - e todas misturadas graças à Deusa. E sexta foi o dia de comemorar com uma das minhas famílias que tanto amo (alguns de sangue alguns não) em São Paulo. Um Natal antecipado, que foi perfeito para o meu coração. Amo vocês, minha família, escreveu ela na postagem.

Mas a ausência de Fiuk chamou a atenção dos internautas. Fábio é pai de cinco, mas estavam apenas quatro dos seus filhos no encontro: Cleo, Tainá, Krizia e Zion. Por lá ainda estavam Leandro Dlucca (marido de Cleo), que levou a mãe, Nanci Moraes, e o filho, Gael. Tainá estava com o marido, Fábio Portella, e o cineasta Fhilipe Ribeiro, amigo de Cleo, também marcou presença.

Por conta disso, algumas pessoas deixaram comentários na publicação perguntando sobre a ausência de Fiuk no momento especial, o que não foi explicado. Eita!