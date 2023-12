Motocicletas elétricas: baterias de íon de lítio podem substituir modelos de chumbo-ácido?

A maioria das motocicletas elétricas no mercado utiliza baterias de chumbo-ácido. Mas é possível que as baterias de íon de lítio possam servir como substitutas? A resposta é sim. Tanto é que os modelos de motocicletas elétricas lançados pela marca SUDU, denominados SUDU A7 e SUDU A8, utilizam baterias de lítio.

As baterias de íon de lítio têm vantagens significativas em comparação às baterias de chumbo-ácido. Em comparação com as baterias de chumbo-ácido, que são pesadas, têm vida útil curta e exigem manutenção frequente, as baterias de íon de lítio apresentam vantagens de leveza, maior autonomia, longa vida útil, custos de manutenção baixos e benefícios ambientais.

Em uma capacidade equivalente, o peso da bateria de lítio é apenas 30% do peso da bateria de chumbo-ácido. A bateria de íon de lítio mais leve reduz o peso total da motocicleta, contribuindo para aprimorar o desempenho de manuseio, ao mesmo tempo que aumenta significativamente a velocidade e a capacidade de subida do veículo. A bateria de lítio possui densidade de energia mais alta, proporcionando um maior armazenamento de energia e uma autonomia mais longa. Comparada às baterias de chumbo-ácido, que têm uma vida útil de ciclo curta, a bateria de lítio possui vida útil de mais de 2 mil ciclos, melhor desempenho de ciclo, vida útil mais longa e elimina a necessidade frequente de troca de baterias, reduzindo consideravelmente os custos de manutenção e sendo mais ambientalmente amigável.

As motocicletas elétricas com bateria de íon de lítio proporcionam experiência de condução com maior capacidade de subida, velocidade rápida e longa autonomia

Os modelos SUDU A7 e SUDU A8, lançados pela SUDU no Brasil, possuem forte capacidade de subida, apresentam um design moderno e descolado, um desempenho excepcional, uma velocidade máxima mais alta e uma autonomia extraordinariamente longa.

SUDU A7 e SUDU A8 utilizam baterias de lítio mais leves e incorporam um avançado sistema de gerenciamento de bateria de alta performance. Isso permite fornecer uma saída de energia mais estável, proporcionando uma experiência de condução mais suave durante a partida, aceleração e percurso.

Nas subidas, as baterias de lítio oferecem potência robusta e devido à descarga mais uniforme, mesmo em níveis baixos de carga, há uma perda mínima de desempenho em subidas. Comparadas às baterias de chumbo-ácido, as SUDU A7 e A8, com suas baterias de lítio, possuem uma maior autonomia, permitindo percorrer distâncias mais longas. Isso atende plenamente às necessidades dos usuários para deslocamentos urbanos, elevando significativamente a experiência de condução do usuário.

SUDU A7 e SUDU A8 oferecem excelente relação custo-benefício

Com a mesma capacidade, o preço das baterias de chumbo-ácido é de R$ 2.000 a R$ 3.000 a mais do que as baterias de lítio. No entanto, os preços dos veículos completos SUDU A7 e SUDU A8 são ainda mais baixos do que as motocicletas elétricas com bateria de chumbo-ácido, equivalendo a uma economia no preço de uma bateria de lítio. Isso é possível graças à robusta capacidade de pesquisa e desenvolvimento, fabricação e à maturidade da cadeia de suprimentos da marca, que contribuem significativamente para a redução dos custos de produção.

No mercado de motocicletas elétricas no Brasil, os preços de motos elétricas com bateria de íon de lítio podem atingir até R$ 16.000. No entanto, o preço de venda da SUDU A7 é apenas R$ 9.999, enquanto o preço da SUDU A8 é R$ 11.999, apresentando uma boa relação custo-benefício.

Para obter mais informações, visite o site oficial da fabricante. Também é possível conhecer os modelos presencialmente nas seguintes unidades:

1. SUDUTECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Alameda Araguaia, 417 – Santa Maria, São Caetano do Sul (SP) – CEP: 09560-580

Tel: (11) 91568-2250

2. Eletrobike

Av. Dr. Paulo de Moraes, 1765 – Paulista, Piracicaba (SP) – CEP: 13400-853

Tel: (19) 99254-1402

3. E-mood Mobilidade Elétrica

Av. José Augusto Pickardt, 195 – Itu Novo Centro, Itu (SP) – CEP: 13303-527

Tel: (15) 98807-7000

4. Gloov riviera mogi TAM

Av. da Riviera, 877 – Riviera de São Lourenço, Bertioga (SP) – CEP: 11250-000

Tel: (11) 97166-4000

5. ALL MOTORS

Av. Ayrton Senna, 296 – Piedade, Jaboatão dos Guararapes (PE) – CEP: 54.400-190

Tel: (81) 98266-6665

6. Fly Elétrica motos

Rua Tuiuti, 2.750 – Tatuapé, São Paulo (SP) – CEP: 03307-005

Tel: (11) 97279-4192