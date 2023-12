Taxas de juros ficam estáveis em toda curva em véspera de ata do Copom

Os juros futuros começam esta segunda-feira (18) estáveis em toda a curva, em sintonia com o dólar, e com investidores à espera da divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), na terça-feira, 19., além de votações ainda pendentes no Congresso Nacional. Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2025 marcava 10,075%, de 10,074%, e o para janeiro de 2027 tinha mínima de 9,770%, de 9,750% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 marcava 10,190%, de 10,180%.