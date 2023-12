BNDES libera R$ 80 mi para obras do BRT-ABC

O governo federal, por meio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), anunciou a liberação de R$ 80 milhões para as obras do BRT-ABC, corredor de ônibus de alta velocidade que vai ligar São Bernardo à linha metroferroviária de São Paulo, passando por Santo André e São Caetano. O aporte foi informado em vídeo do ministro do Trabalho e Emprego e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), que em seu mandato à frente da Prefeitura propôs a implantação da Linha 18-Bronze do Metrô, via monotrilho.

O BRT surgiu exatamente como substituto da Linha 18, cujo contrato chegou a ser assinado em 2014 pelo então governador Geraldo Alckmin (à época no PSDB, hoje no PSB). Em julho de 2019, primeiro ano da gestão de João Doria à frente do Palácio dos Bandeirantes, o novo modal foi anunciado sob o argumento de que o projeto é financeiramente mais viável. O avanço da Linha 18, inclusive, esbarrou no fracasso do governo do Estado em angariar financiamento externo para bancar as desapropriações, primeira etapa do projeto.

“O BNDES está liberando R$ 80 milhões para contribuir com essa construção, que vai integrar o Grande ABC à Capital. Obra que é importante para melhorar a mobilidade, e que vai facilitar a locomoção de muita gente. Essa é uma obra para a qual o governo dá uma ajuda importante”, diz Marinho no vídeo.

O investimento total previsto no modal é de algo em torno de R$ 860 milhões, com capacidade para transportar 600 mil passageiros por dia útil – com demanda inicial estimada em 173 mil – e frota de 92 ônibus elétricos. “Seguindo determinação do presidente Lula, o BNDES seguirá atuando para alavancar o desenvolvimento e induzir a geração de emprego e renda de forma republicana. Este projeto específico é estruturante para a Região Metropolitana de São Paulo e avançamos na transição energética, por se tratar de um financiamento de mobilidade urbana com matriz elétrica”, explicou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A construção e operação do BRT-ABC está sob responsabilidade da Next Mobilidade, empresa que já opera o Corredor ABD de trólebus e ônibus intermunicipais da Área 5. Ao todo, o Grande ABC será contemplado com estações em São Bernardo (Metrópole, Aldino Pinotti, Abrahão Ribeiro, Afonsina, Rudge Ramos, Senador Vergueiro, Winston Churchill e Vila Vivaldi); em Santo André (Fundação do ABC) e São Caetano (Instituto Mauá, Vila Império, Jardim São Caetano, Estrada das Lágrimas, Cerâmica, CEU Meninos, Goiás e Almirante Delamare).

OBRAS

Com a instalação do totem de sinalização, as equipes de obras do modal concluem os últimos detalhes da Parada Metrópole, no Centro de São Bernardo. A estrutura fechada tem 35 metros de comprimento por 4 metros de largura, com área total de 140 metros quadrados. O espaço terá ar-condicionado, wi-fi, cobrança antes do embarque, acesso em nível aos ônibus elétricos e facilidades para portadores de deficiência. O equipamento servirá de modelo para os outros 15 previstos no trajeto de 18 quilômetros entre São Bernardo e São Paulo.

As equipes também concluíram a preparação e concretagem da pista no trecho de 2,5 quilômetros da fase 1 do projeto (São Bernardo-São Paulo), e já começaram as obras no sentido oposto. Também avançaram as obras de recapeamento nas proximidades do cruzamento da Avenida Aldino Pinotti com Rua Dr. Marcel Preotesco e na Rua Versolato, em São Bernardo, e os trabalhos de confecção dos jardins ao longo do corredor do BRT-ABC.