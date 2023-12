Coreia do Norte realiza primeiro teste de foguete balístico em cinco meses

A Coreia do Norte realizou seu primeiro testes de foguete balístico em cinco meses, provavelmente disparando uma arma mais ágil, no momento em que busca responder com força a movimentações dos Estados Unidos e da Coreia do Sul e reafirmar seus planos nucleares. O governo sul-coreano descreveu o foguete testado como uma arma impulsionada por combustível sólido, o que dificulta a detecção dessas armas.

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, havia anteriormente qualificado o armamento chamado de Hwasong-18 como a arma mais poderosa de suas Forças Armadas. As Forças Armadas sul-coreanas afirmaram que o foguete norte-coreano voou cerca de mil quilômetros, antes de pousar em águas entre a Península Coreana e o Japão. Desde 2017, Pyongyang realiza uma série de testes do modelo ICBM, em uma tentativa de adquirir a capacidade de lançar ataques sobre o território dos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.