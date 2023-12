Milton Nascimento mostra foto com Paul McCartney e filho relata bastidores

A foto do encontro entre Milton Nascimento e Paul McCartney foi divulgada no Instagram do brasileiro neste domingo, 17. Na imagem, ambos aparecem sorrindo, com Milton trazendo uma camisa de Paul, e Paul segurando um LP de Milton.

Augusto, filho de Nascimento, usou seu perfil no Instagram para dar mais detalhes sobre como a foto foi tirada e sobre a relação da família com os Beatles, banda que alçou McCartney ao estrelato mundial desde os anos 1960.

"Eu e meu pai tivemos a chance de conhecer o nosso ídolo juntos. E foi mágico vê-lo, pela primeira vez, na posição de fã. Saindo do camarim com os mesmos olhos brilhantes que as pessoas sempre olham para ele em todos os lugares", relatou, sobre o momento da foto. Milton foi ao show realizado em Belo Horizonte no dia 4 de dezembro.

Segundo ele, até certa idade, as músicas dos Beatles eram motivos de briga. Enquanto o filho não gostava, o pai era o "maior apaixonado do mundo" pela banda. Tudo mudou quando Augusto ouviu The Long and Winding Road e mudou sua percepção.

Desde então, o quarteto formado por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison se tornou uma "religião" na casa. "Temos souvenirs por todos os lados, eu tenho tatuagem, descobrimos takes alternativos, exploramos as carreiras solo de cada um dos integrantes e mergulhamos diariamente nesse universo musical tão vasto e lindo", relata.

Ao saber que a turnê do cantor passaria pelo Brasil, Augusto se programou para tentar assistir todos os shows - no fim, conseguiu ir em oito das nove apresentações. Isso fez com que se aproximasse da equipe de organização dos shows, a Bonus Track, e, dali, o encontro entre os dois ícones da música.

"Meus momentos preferidos com meu pai são os nossos dias pela estrada e, e esses momentos passaram a ser absolutamente preenchidos e recheados por essa discografia magnífica. Escutamos Beatles da porta de casa, até o destino final, sempre", diz Augusto.

Milton Nascimento foi ao show de Paul McCartney em Belo Horizonte, em 4 de dezembro, ao lado do também músico Lô Borges. Em vídeo, destacou a possibilidade de viver "sonhos atemporais", enquanto ouvia a música A Hard Day's Night.