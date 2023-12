Fundação Santo André confirma 5 novos cursos

O Centro Universitário Fundação Santo André já tem confirmado para o próximo ano cinco novos cursos de graduação ampliando o seu portfólio: ciência da computação, design, biomedicina, todos presenciais, e gestão pública e pedagogia via EAD (Ensino a Distância).

O Centro Universitário recebeu neste ano pela quinta vez consecutiva o Selo ABMES de Responsabilidade Social e pela terceira vez o prêmio de Excelência em Gestão da Prefeitura de Santo André e Sebrae, além de ter obtido a maior nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes na região para o curso de psicologia, que é o maior em número de alunos e melhor do Grande ABC na avaliação do Enade.

Para mais informações e agendamento do vestibular, interessados devem acessar o site www2.fsa.br.