Hulk Paraíba anuncia segunda gravidez com sobrinha da ex-esposa; bebê é o quinto herdeiro do jogador

Bebê vindo aí! É isso mesmo, neste domingo, dia 17, Hulk Paraíba confirmou a segunda gravidez da atual esposa, Camila Ângelo. O atleta usou as redes sociais para fazer a divulgação e dar detalhes.

- Mais um filho, mais uma benção. Não era novidade para os meus familiares, para as pessoas mais próximas. Meus filhos até então não sabiam e eu combinei com a minha esposa de falar com eles só a partir do dia 16, que era quando eu pegasse eles para passar as férias comigo.

Hulk já é pai de Ian, de 14 anos de idade, Thiago, de 12 anos de idade, e Alice, de nove anos de idade. Os três são frutos de seu antigo relacionamento com Iran Ângelo, tia de sua atual esposa. Zaya, a caçula de um ano de idade é filha de Camila.

O atleta contou que os pequenos ficaram muito felizes com a chegada de mais um bebê à família. Hulk ainda disse que acredita que eles foram os responsáveis por acabar vazando a informação, mas ele já estava preparado:

- Eu sabia que contando para eles, eles iam contar para outras pessoas e outras pessoas iam vazar para alguns colunistas. Eu sabia que ia vazar. Então, não é segredo.

Hulk também disse que eles ainda não sabem o sexo do neném, mas logo irá compartilhar novas informações com o público e manterá os seguidores atualizados da gestação.