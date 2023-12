Ator de São Bernardo faz 20 anos de carreira

Em uma área tão difícil e disputada, chegar aos 20 anos de carreira é um feito, e Marcos Lanza, de São Bernardo, já pode comemorar a marca. O ator e cantor chega a duas décadas na estrada se destacando com mais de 60 campanhas publicitárias e 15 espetáculos musicais, sendo protagonista em peças como Kafka e a Boneca e O Fantasma da Ópera, além de participar de diversos filmes e séries para a TV. O artista já planeja o início de uma nova década de conquistas, marcada pela montagem Tarsila, a Brasileira, onde vai dividir o palco com Claudia Raia, em janeiro de 2024.

Lanza diz não saber ao certo quando o interesse pelo teatro apareceu, mas afirma ter sido sempre interessado em filmes e novelas musicais, tanto que um dos seus passeios preferidos na infância eram as visitas aos teatros com a escola. Além disso, sempre houve certa instigação por parte dos pais, já que a mãe é cantora e o pai, sanfoneiro. Juntos, os dois se apresentam até hoje no coral de uma igreja em São Bernardo, onde moram no bairro Assunção, e foi nos ensaios que o jovem desenvolveu o hábito de cantar.

Lanza começou a estudar as artes cênicas por volta dos 20 anos, na Fascs (Fundação das Artes de São Caetano), também na região. Após se formar, ele abandonou o antigo emprego em escritório para focar na área teatral, o que o direcionou para seu primeiro grande trabalho: o musical Avenida Q. A premiada comédia da Broadway abriu caminho a outros títulos importantes, como as montagens brasileiras de Chaplin – O Musical, Forever Young, Barnum – O Rei do Show e O Fantasma da Ópera, que considera um divisor de águas na sua carreira ao interpretar Monsieur André.

“O momento da minha carreira que mais me marcou foi quando passei no teste para O Fantasma da Ópera, em que fiquei um ano e meio em cartaz, entre ensaios e apresentações, com cerca de 500 na temporada”, conta o artista, que esteve na montagem durante 2018 e 2019. “Nesse espetáculo, peguei um personagem que era protagonista em história mundialmente conhecida. Logo em seguida veio a pandemia, com quase dois anos sem pisar no palco, e retomei com Barnum – O Rei do Show, Ney Matogrosso – Homem com H, e Kafka e a Boneca (que passou por diversas cidades do Estado)”.

Outra forma de encontrar o são-bernardense é entre uma propaganda e outra, já que ele é um dos rostos mais conhecidos da publicidade atual, perto de atingir a marca de 100 campanhas.

FUTURO

O ator estreia, em 25 de janeiro, uma nova peça produzida e interpretada por Cláudia Raia, Tarsila, a Brasileira, que irá abordar vida, obra e influência da pintora Tarsila do Amaral (1886-1973) para a cultura do Brasil. A montagem estará no Teatro Santander, no Complexo JK Iguatemi. “Estamos criando esse espetáculo, com a história dela, e contando um pouco sobre a Semana de Arte Moderna de 1922”, revela Lanza. “Tenho me dedicado a muitas pesquisas para entender no que ela (Tarsila) transformou o Brasil”, diz o ator, que vai interpretar José Estanislau, pai da artista.

Entre estudos, ensaios e apresentações, Lanza encontra ainda tempo para se dedicar ao audiovisual, antiga paixão alimentada desde criança. No próximo ano, ele poderá ser visto na série Os Parças, da Globoplay, com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes e Tirullipa. Além disso, o artista estará no canal Gloob, com a série O dia Em Que a Minha Vida Mudou. Em breve, Lanza também dá as caras nas telonas, como Santos Dumont, no filme Escola de Gênios. “Respiro a minha arte, não sei dizer o que seria se não fosse ator. É uma coisa de alma”, finaliza Lanza, que já havia participado de filmes e séries anteriormente.