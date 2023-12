Para Fifa, John Kennedy afirma que gostaria de ser produtor de eventos; Cano seria golfista

A Fifa divulgou um vídeo neste domingo, no qual alguns atletas do Fluminense revelaram qual carreira profissional seguiriam se não fossem jogadores. A resposta que mais surpreendeu foi a de John Kennedy, que disse ter vontade de ser produtor de eventos.

"Se não fosse jogador? Eu seria produtor de eventos, gosto da noite. Por que? Porque eu gosto da noite", disse o atacante, que se transformou em herói do Fluminense ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors na decisão da Copa Libertadores.

John Kennedy, inclusive, deve iniciar o duelo desta segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), diante do Al Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial de Clubes, no banco de reservas.

Durante o vídeo divulgado pela Fifa, André e Cano também responderam a questão. O volante revelou que gostaria de ser médico, enquanto que o atacante afirmou que se aventuraria no golfe. "É um esporte que pratico há 12 anos. Eu ficaria muito encantado em ser golfista", afirmou o artilheiro.

O Fluminense enfrenta o Al Ahly, na semifinal do Mundial, de olho em uma possível final com o Manchester City. O clube europeu enfrenta o Urawa Reds, do Japão, na terça-feira, às 15h (horário de Brasília).