Santo André entrega 185 escrituras a moradores do Núcleo Nova Conquista

A Prefeitura de Santo André, em parceria com o programa Cidade Legal, do Governo do Estado, entregou 185 escrituras para moradores do Núcleo Nova Conquista, localizado no Jardim Teles de Menezes. A ação faz parte do programa de regularização fundiária do município, que já distribuiu mais de 10 mil títulos de propriedade em diversas regiões da cidade, sem nenhum custo para os munícipes.

"Fechamos este ano com mais um presente, contemplando com a escritura definitiva para essas famílias que há 30 anos esperam uma solução para esse problema. Com a matrícula vocês podem ter a certeza que os imóveis são, de fato, de vocês, com título de propriedade em seus nomes. Isso proporciona inúmeros benefícios como segurança jurídica e acesso a crédito, entre outros", destacou o prefeito Paulo Serra, que esteve presente na entrega das escrituras, realizada no último sábado (16).

Maria de Fátima Soares foi uma das moradoras contempladas com a matrícula definitiva de seu imóvel e destacou a luta desde o início da instalação das primeiras famílias no local. "Fui uma das primeiras moradoras que chegaram aqui e desde então acompanhamos as lutas de todos nós para chegarmos nesse dia, que é um dos dias mais felizes de minha vida e para a minha família. Estou realizada depois de todos esses anos por poder ficar tranquila e com o sentimento de dever cumprido", destacou.

O Núcleo Nova Conquista está localizado na região do Jardim Teles de Menezes e começou a surgir no ano de 1975, em uma propriedade particular, pertencente à Associação de Assistência a Edificação Comunitária Nova Conquista. Atualmente o núcleo encontra-se consolidado, com infraestrutura e rede de distribuição de água e esgoto, coleta de lixo e iluminação pública.