Juliette responde críticas após foto de amiga coladinha com seu namorado viralizar

Ao que parece, Juliette está completamente despreocupada com as críticas que foram feitas por alguns internautas após uma postagem de uma amiga da campeã do BBB21 viralizar. No post, uma amiga da cantora apareceu abraçadinha com o novo namorado de Juliette, Kaique Cerveny.

Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é só o disfarce, escreveu na legenda.

Alguns internautas criticaram a publicação e questionaram qual seria o status do relacionamento da cantora.

Mas Juliette não se importou com os comentários. Na manhã deste domingo, dia 17, ela postou um vídeo se divertindo com os amigos e cutucou o haters.

Amizades de verdade, terapia em dia, felicidade, disse.

Na sequência, ela ainda compartilhou um clique ao lado de Kaique.