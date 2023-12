Palavra do leitor

Creches

Aproximadamente 2,6 milhões de crianças de 0 a 3 anos são carentes de creches. Se os governos federal, estaduais e municipais tomassem para si essa responsabilidade, com urgência, como mais um problema social a ser resolvido, muitas das mães e/ou cuidadoras viveriam o milagre da digna maternidade. Os discursos precisam ser praticados agora e não como mote para as próximas eleições. Mães não conseguem trabalhar em razão de não ter onde deixar o filho ou os filhos. E são essas mesmas mulheres que, estatisticamente comprovado, penam em busca de encontrar solução para essa vida de semi abandono. São mulheres que não têm folgas, descansos, férias ou feriados, isso em razão de não estarem trabalhando para prover suas necessidades e às de suas crianças. E o pior é que todos que podem transformar essa histórica, triste e cruel realidade, ao que parece, ficam aguardando o tempo e o momento mais oportuno e conveniente.

Cecél Garcia

Santo André

Liberalismo

O saudoso e genial Roberto Campos, que, ao lado de Rui Barbosa, é o mais inteligente e culto político brasileiro de todos os tempos, disse a seguinte frase: “No meu dicionário, socialista é o cara que alardeia intenções e dispensa resultados, adora ser generoso com o dinheiro dos outros e prega igualdade social, mas se considera mais igual que os outros”. Eu acrescentaria outra frase dele, simples e objetiva: “No Brasil, a burrice tem um passado glorioso e um futuro promissor”. Não à toa, Roberto Campos e Rui Barbosa eram liberais. Os defensores do verdadeiro liberalismo se tornaram ilhas em meio a um oceano de mediocridade, corrupção, incompetência e, por isso, estamos fracos e quase indefesos. Tomara que um dia nos livremos das marras do “esquerdista” que vem enganando as almas ingênuas, com os seus argumentos distorcidos há mais de 20 anos, que só atrapalham o nosso desenvolvimento. Até quando vamos conviver com essa inércia? Para os políticos corruptos agregados em uma infinidade de partidos, do jeito que o Brasil se encontra é exatamente o jeito que sempre sonharam, um País em que predomina a impunidade política e o povo não tem voz nem vez, portanto, um povo acomodado e que apenas assiste de olhos vendados aos corruptos vorazes sacarem dinheiro do seu próprio bolso, é o sonho de qualquer criminoso de colarinho-branco.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Flávio Dino no STF

‘Por margem apertada, nome de Dino é aprovado ao STF’ (Política, dia 14). O ex-juiz federal Flávio Dino tem todas as prerrogativas para se tornar uma excelente membro da Suprema Corte do Brasil. Responde todas as perguntas com firmeza. Quando vem questionamento em que precisa se basear juridicamente, faz com todo conhecimento jurídico. Fez sua carreira na Justiça Federal, lembrando que passou em um concurso em primeiro lugar. Foi de dar nota 10 com louvor. Quem vai ganhar será a Nação brasileira.

Eduardo Furtado

Mauá

Boas Festas

