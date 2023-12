Gilberto Gil aparece curtindo último show de Paul McCartney no Rio

Gilberto Gil apareceu nas redes sociais curtindo o último show de Paul McCartney no Brasil. O ex-Beatle trouxe a turnê Got Back ao Brasil e acabou com a série de shows no sábado, 16, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja aqui .

Flora Gil, a esposa do artista, e a jornalista Simone Zuccolotto filmaram o momento. "Curtindo Paul McCartney no Maracanã com o amigo Jards Macalé", escreveu o músico na publicação do Instagram, que apareceu cantando o clássico Hey Jude.

Os fãs se divertiram com o post nos comentários. "Que preciosidade essa imagem", disse uma seguidora. "Você tranquilamente poderia estar com ele no palco? Seria um encontro maravilhoso", sugeriu outra. "Que honra para o Paul, o maior dos maiores na plateia", falou uma terceira.

Aos 81 anos, Paul McCartney encerrou a turnê no Rio no sábado, 16, sugerindo novo reencontro e dissipando boatos sobre uma suposta aposentadoria dos palcos que seria anunciada. Ele também se apresentou em São Paulo entre os dias 7 e 10 de dezembro.