Após ser eliminada de A Fazenda 15, Nadja Pessoa causa climão durante Cabine de Descompressão

Quais ingredientes será que Nadja Pessoa usou nessa torta de climão que ofereceu durante a Cabine de Descompressão, hein?! Depois de ser eliminada de A Fazenda 15 no último sábado, dia 16, a peoa apareceu bem desconfortável e chateada para conversar com Lucas Selfie e Shay.

Por que ela não estava muito feliz? Pois bem, além de perder a oportunidade de levar o grande prêmio de um milhão e meio para casa nos últimos dias de confinamento, a empresária já saiu perdedora em outros três realities.

Vale lembrar que Nadja fez parte de Power Couple 3, A Fazenda 10 e Ilha Record 1. Em todos ela não conseguiu conquistar o primeiro lugar. E, ao que parece, ela está bem incomodada com esses resultados, mas já aprendeu a lidar.

Ao falar sobre quais os sentimentos que ela tem sobre deixar o programa, ela respondeu inexpressiva:

- Nenhum. Já sabia. Eu nunca ganho reality aqui na Record. Não é novidade para mim, disparou.

Curioso sobre qual seria o motivo que faz Nadja continuar aceitando os convites da emissora, Selfie fez a grande pergunta para a ex-peoa e recebeu uma resposta seca:

- Porque minha mãe apoiou.

Achou que tinha acabado? Claro que não! Ao ser questionada sobre o que ela espera sobre a recepção do público, Nadja confessou que não iria descobrir nada durante a Cabine de Descompressão:

- Eu vou descobrir lá fora, não aqui.

Eita! Parece que alguém não ficou nada feliz com a eliminação de A Fazenda 15, hein?! Mas calma, no bate-papo, Lucas conseguiu desmentir alguns posicionamentos da peoa.

Por exemplo, ela defendeu que nunca conversou sobre jogo com outros peões e foi surpreendida com um vídeo onde estava conversando com Lucas Souza e Rachel Sheherazade sobre o que poderia acontecer no game. Os três estavam na despensa da casa e ela diz que acredita que iria sobrar no Resta Um.

Para se defender do momento, Nadja explicou que, na verdade, ela ainda estava tentando encontrar afinidade com os outros peões para conseguir se manter no reality. Afinal, não dá para vencer se sair nas primeiras semanas, né?

- Foi aí que o Lucas falou para mim: Nadja, você não é prioridade para mim. Eu já tenho minha prioridade. Eu tentei fazer aliança, tentei fazer uma amizade, uma afinidade para o Resta Um.

Sobre as tretas com Rachel, a peoa explicou que ficou bastante incomodada com o fato da jornalista querer mandar nela durante o confinamento:

- Ela queria mandar em mim, tipo Você tem que me contar por que eu sou mais velha. Primeiro que quem manda em mim é minha mãe.

Lucas Selfie trouxe à tona o momento que tudo começou a desandar entre as peoas, porém Nadja não aceitou muito o corte do vídeo.

No registro, Rachel diz:

- Escute a palavra de uma pessoa mais velha.

E então a empresária explicou:

- Falta o resto aí. Ela falou: Se você não me contar, eu também não conto. Tem mais coisa aí. Eu tenho a memória bem de elefante.

E aí rolou mais uma rodada de torta de climão: foi quando Nadja explicou o motivo pelo qual não conseguiu fazer amizade com o grupo do Paiol. A peoa disse que ela foi atacada por Shay e Alicia:

- Eu não fiquei porque, primeiro, o Shay me atacou. O Black me atacou, a Alicia me atacou.

O apresentador chegou a perguntar se teve algum participante que não chegou a tentar desestabilizá-la e brincou com o fato dela ter sido mordida pelo cavalo, Colorado, e então ela disparou:

- Eu não falei Colorado. Não sei, Lucas. Não sei.

No final, Lucas perguntou para quem ficaria a torcida dos dois. Ainda irritada, Nadja disse que não está torcendo para ninguém e quer ver como está a recepção do público com todos os participantes.

Já Shay, que também foi eliminado na Roça dupla, acredita que Lily Nobre não vai conseguir continuar no reality por muito tempo.