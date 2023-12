Angélica e Luciano Huck tiram foto com Paul McCartney e Marcos Mion dispara: Os brasileiros mais bem conectados de todos os tempos

Não é todo dia - nem qualquer um - que consegue uma foto com Paul McCartney, não é mesmo? No último sábado, dia 16, Angélica e Luciano Huck levaram os fãs do ex-Beatles à loucura ao posar com ele minutos antes do show do Rio de Janeiro.

No clique, o casal apareceu do ladinho do artista no que parecia ser o camarim e ainda conversaram com a filha dele, Stella McCartney

Uau. Um registro com um Beatle não da para fingir costume, escreveu Huck na legenda do Instagram.

Na mesma hora, alguns famosos brasileiros reagiram ao momento especial. Marcos Mion, por exemplo, disparou:

Pelo amor! Os brasileiros mais bem conectados de todos os tempos! Você dá aula, irmão!

Luiza Possi brincou:

Morri!

Ingrid Guimarães soltou um palavrão:

P**a!!!

Camila Queiroz comentou:

Ah que sonho. Sou louca por Beatles!

Sandy deixou emojis de mãozinhas batendo palma.