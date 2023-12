Viviane Araújo lembra derrota no concurso Morena do É o Tchan: - Meu mundo caiu

Quando você pensa na Morena do É Tchan, logo lembra de Scheila Carvalho, certo? Mas outra famosa tentou levar o posto em 1997. No último sábado, dia 16, Viviane Araújo participou da homenagem aos 30 anos do grupo durante o Altas Horas e relembrou a derrota na competição, afirmando que sentiu grande tristeza.

- Para mim, é um privilégio, uma honra muito grande estar aqui com vocês [na comemoração], de verdade. Porque era um sonho estar perto de vocês, acho que para qualquer menina. Eu tinha 21 anos de idade na época, era um sonho enorme para mim.

Viviane contou que ligou para a mãe assim que foi eliminada do concurso e não parava de chorar.

Meu mundo caiu completamente, achei que não ia conseguir fazer mais nada da vida. Chorei, chorei... Olha, foi horrível, gente. Foi péssimo! Mas, hoje, poder estar aqui, sabe? Eu falo: Deus é muito bom na vida da gente e agradeço muito essa oportunidade. Eu sou muito fã, amo muito vocês. O que vocês fizeram, a música, a dança... Até hoje.