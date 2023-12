Butler marca no estouro do relógio e Miami Heat vence Chicago Bulls em noite eletrizante na NBA

A vitória do Miami Heat sobre o Chicago Bulls com uma cesta de Jimmy Butler no estouro do relógio foi apenas um dos "temperos" da eletrizante noite deste sábado da NBA, que contou também com grandes atuações de Keegan Murray, no triunfo do Sacramento Kings, e de Chet Holmgren, na vitória do Oklahoma City diante do Denver Nuggets por um ponto de diferença.

O Miami Heat vinha de derrota para o próprio Chicago Bulls, mas fez explodir em festa o Kaseya Center ao evitar a prorrogação com uma cesta de seu principal jogador, Jimmy Butler, no estouro do relógio. Com isso, a equipe da casa venceu por 118 a 116.

Jimmy Butler, inclusive, foi o cestinha da partida, com 28 pontos e duas assistências. DeRozan, William e White brilharam pelo ex-time de Michael Jordan, mas não impediram a derrota no apagar das luzes.

Não faltou emoção também na vitória do Oklahoma City Thunder por 118 a 117 sobre o Denver Nuggets, que lhe rendeu o 16º triunfo e o segundo lugar na Conferência Oeste, apenas atrás do Minnesota Timberwolves, que venceu o Indiana Pacers, com tranquilidade, por 127 a 109.

Ainda sobre o Thunder, destaque para Chet Holmgren, responsável por nove bloqueios e o principal destaque na virada do time de Oklahoma. Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador, com 25.

Na vitória do Sacramento Kings por 125 a 104 sobre o Utah Jazz, chamou a atenção a grande atuação de Keegan Murray, que ficou muito perto de igualar e até mesmo bater o recorde de Klay Thompson. Ele converteu 12 cestas de 3 pontos em três quartos do jogo, dois a menos de fazer história, virando tema da coletiva de imprensa de Stephen Curry, deixando o triunfo do Golden State Warriors, sobre os Nets por 124 a 120, em segundo plano.

Murray anotou 47 pontos, sendo 36 em bolas de três. Curiosamente ficou de fora em boa parte do quarto tempo e não conseguiu quebrar o recorde de Klay Thompson.

Confira os resultados deste sábado:

Milwaukee Bucks 146 x 114 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 82 x 135 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 127 x 119 Atlanta Hawks

Miami Heat 118 x 116 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 127 x 109 Indiana Pacers

Golden State Warriors 124 x 120 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 117 x 118 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 120 x 131 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 125 x 104 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 144 x 122 New York Knicks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Boston Celtics x Orlando Magic

San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Houston Rockets

Phoenix Suns x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors