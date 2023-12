Pugilistas de equipe andreense começam a fazer treinos nos EUA

Os boxeadores Pedro Conceição e Ricardo Cândido, que compõem a equipe TOB (The Oliveira Brothers), de Santo André, viajaram aos Estados Unidos buscando desenvolvimento profissional e crescimento na carreira. Os dois estão treinando sob o comando dos técnicos Ivan de Oliveira e Gabriel de Oliveira.

Ivan explicou o motivo da ida deles para os Estados Unidos. “O objetivo da vinda dos meninos aos Estados Unidos é intercâmbio, assim como está acontecendo com o Rubens ‘Manchinha’ Santos e o João Oliveira em Portugal, buscando crescimento e desenvolvimento profissional. Aqui, nós temos a chance de colocar o Pedro e o Ricardo para trocar golpes com lutadores de MMA de grande expressão, ou seja, campeões dos maiores torneios da modalidade (UFC, Bellator e outros)”, detalhou o treinador.

De acordo com Ivan de Oliveira, a meta da equipe The Oliveira Brothers é proporcionar oportunidades de crescimento profissional e de vida aos seus atletas. “Estamos em fase de transição, e é extremamente importante ter esse vínculo com pessoas de outros locais para que possamos fazer os nossos atletas crescer. Ninguém faz nada sozinho na vida”, concluiu.