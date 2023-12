Paolla Oliveira rebate internautas que pediram para ela fazer dieta: Observando o salame

Não há dúvidas de que Paolla Oliveira tem uma beleza espetacular, né? Contudo, vira a mexe, a atriz ainda recebe comentários negativos. Dá para acreditar? Tentando levar a situação com bom-humor, Paola decidiu rebater os internautas que pediram para ela fazer dieta com um meme.

No TikTok, ela publicou um vídeo petiscando quitutes em uma festa:

As pessoas me pedindo para fazer dieta e eu assim: Observando o salame da mesa do lado.

Na mesma hora, os seguidores da atriz dispararam em sua defesa:

Imagina a pessoa criticar a PAOLLA OLIVEIRA! Por favor, né, escreveu um.

Você é um espetáculo, completou outro.