Eliezer responde Viih Tube sobre pedido inusitado de Natal

Será que teremos um novo bebê do casal Viih Tube e Eliezer em 2024? No que depender da influenciadora, muito provável. Na sexta-feira, dia 15, a ex-BBB havia revelado que pediu de Natal para o Papai Noel mais um filho no próximo ano.

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, de oito meses de vida.

Em resposta à companheira, Eliezer postou um vídeo da filha neste sábado, dia 16, dizendo que Viih já tinha ganhado o que queria.

Muitos internautas se divertiram com a postagem dizendo que, pelo influenciador, o casal não deve ter mais um filho no próximo ano.