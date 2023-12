Nadja e Shay são eliminados de A Fazenda 15 e peões celebram o Top 6 na reta final

Eita, que a comemoração rolou solta dos peões que escaparam da Roça especial de A Fazenda 15! Jaquelline Grohalski, WL Guimarães e Márcia Fu puderam sentir o alívio de retornar à sede do reality na noite de sábado, dia 16. Mas o jogo não continuou para Nadja Pessoa e Shay, pois eles foram eliminados da competição.

Jaquelline foi a primeira a ser anunciada que voltaria ao convívio com o peões e vibrou muito quando retornou à casa. Além disso, ela ficou muito emocionada e foi abraçada pelo amigo André Gonçalves!

E o segundo roceiro felizardo a voltar cheio de força e alegria pela simpatia do público foi WL Guimarães. Ele foi recebido com grande euforia por Tonzão e Lily e ainda chegou vibrando com muito orgulho o nome do grupo do qual faz parte dentro do reality:

- É os Crias!

Mas Adriane Galisteu precisou falar o nome do primeiro peão que seria eliminado, que foi do iraniano Shay.

E quem continuou na disputa e entrou para o TOP 6 dessa reta final da temporada foi Márcia Fu, que ficou aguardando o resultado ao lado de Najda Pessoa.